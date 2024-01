Repartidor de delivery sorprende a sus clientes al llegar en caballo: "4x4 todo terreno"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer quedó asombrada al ver que el repartidor de delivery de su zona llegó hasta su casa montado sobre un caballo, en México.

Muchas personas deciden quedarse en casa y al querer obtener un producto, ya sea comida u otro en particular, deciden llamar a una empresa dedicada a hacer las entregas de forma rápida.

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Carmen, en la famosa plataforma china, quedó pasmada al saber que un repartidor llegó montado en un hermoso corcel, con la caja de reparto firmemente sujeta.

Al detenerse frente a la puerta de su casa, saca el paquete y se lo entrega, causándole risa y gracia, por lo cual no dudan en realizarle una serie de preguntas para saber el motivo que lo llevó a usar un caballo como medio de transporte.

"Uno puede andar en lo que sea", se escucha responder al joven del delivery con una gran sonrisa, demostrando que no importaba la forma en que llega a su destino con tal de cumplir con su trabajo adecuadamente.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Por otro lado, algunos usuarios criticaron el uso de animales para ese tipo de trabajo, ya que lo consideraban maltrato por sacarlos en tanto calor.

"En esas calles no subiría el Ferrari", "puro premium", "rompiendo barreras en cualquier lugar. En moto, caballo, carro", "todavía pregunta que por qué en caballo. Una moto ahí no sube", "pobre animal, en tanto calor", "jajaja, nueva modalidad de transporte", "es todoterreno", "y la propina para cuando", "ante todo la seguridad, va con casco", "no gasta gasolina", "el repartidor de muy muy lejano a llegado (suenan trompetas)", "nada más va a llegar un poco batido tu pedido pero 100% ecológico", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.