13/03/2023

Massiel Pereyra y Tomás Cam son dos jóvenes peruanos que decidieron ser felices y vivir una tierna historia de amor. A través de las redes sociales, esta particular pareja compartió lo que fue el proceso de iniciar una relación desde la iglesia: él era sacerdote y ella monja.

Ambos se conocieron mientras se dedicaban a la religión. Tomás Cam era sacerdote y Massiel Pereyra era monja. Por la manera en que surgió el amor, la pareja se hizo un fenómeno en diferentes redes sociales.

La primera cita del sacerdote y la monja

Pereyra y Cam abandonaron abandonaron sus oficios, ya no se veían. Sin embargo, por trabajo ambos tuvieron que abrirse cuentas en redes sociales y allí el algoritmo les sugirió entrar en contacto porque tenían un amigo en común. Fue entonces, cuando se volvieron a comunicar y acordaron tener una primera cita en Ponte Sigorum, uno de los lugares más románticos de Lima.

En la primera cita, Massiel Pereyra y Tomás Cam tuvieron una conexión instantánea. Hoy en día, llevan una relación de más de 9 meses basada en la confianza y en el amor mutuo y el amor a Dios.

Al relatar la primera cita, Pereyra dijo: "Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándolo".

En tanto, Cam expresó: "La cosa es que la vi, y la vi muy distinta, muy linda con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única. No sé, pero todo empezó realmente cuando empezamos a hablar". "Me pareció muy bonita. Me encantó porque desde el primer momento vi que teníamos muchas cosas en común", agregó.

Los usuarios de TikTok quedaron completamente fascinados con esta historia de amor. "Manifiesto conseguir un amor así de bonito, porque me lo merezco", "Ahora sí confirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Excelente historia de amor", "Aunque no crean, Dios los ha unido", "Definitivamente, una de las historias más bonitas e inesperadas con las que me he encontrado en las redes sociales ¡Viva el amor!", fueron algunos comentarios.

A través de diversos video de TikTok y YouTube, Massiel Pereyra y Tomás Cam rompe tabús y se muestra al mundo cómo es su vida en pareja después de dejar el seminario.