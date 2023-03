Anciano de 89 años se prepara para su primera cita, pero lo dejan plantado: "No te merecían"

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las primeras citas tienen que ver con construir una conexión inicial y descubrir lo que tienen en común dos personas. Sin embargo, puede ser difícil decidir qué hacer o dónde ir, especialmente si está nervioso por causar una buena impresión. Un anciano de 89 años está causando furor en TikTok y otras redes sociales tras confesar que tendría una cita, la primera en poco más de tres décadas. No obstante, al terminar la grabación, esta despertó múltiples reacciones, ya que tiene un final inesperado: lo dejaron plantado.

Un famoso tiktoker, de 89 años, que se hace llamar Joe Allington compartió un video que lo mostraba arreglándose para su primera cita. En la publicación se lee: "¡Ven conmigo en mi primera cita en 30 años!".

En la grabación viral de TikTok se puede ver a Joe Allington sentado y esperando pacientemente en una mesa en lo que parecía ser un restaurante. Luego, el anciano veía su teléfono móvil para verificar si su cita le había enviado un mensaje. Sin embargo, todo seguía siendo un completo misterio.

Allington esperó más de una hora pero no había señales de su cita, por lo que decidió comer solo. Al final del video viral, se le puede ver con las manos en la barbilla, mientras suspiraba y miraba alrededor de la habitación.

Reacciones del video viral

El video fue visto más de 1millón de veces y recibió múltiples comentarios, muchos de los cuales reaccionaron con apoyo para el hombre y felicitaron tanto su forma de salir con alguien como la forma en que manejó la situación.

"Invítame a mi", "Ella perdió", "Lo siento mucho, pero te ves elegante como siempre", "Me hubiera honrado tener una cita contigo", "No te merecían, no te preocupes", "Algunas personas son simplemente desconsideradas. Buen viaje. Te mereces a alguien amable", "Gustosamente yo hubiese aceptado la cita sin pensarlo dos veces", fueron algunas reacciones de los usuarios de TikTok.

Un informe de un medio internacional relata que Joe Allington perdió a su esposa hace 14 años, en 2009, y desde entonces ha vivido con su hija y la familia de esta.

Las primeras citas son notoriamente complicadas. Dado que es posible que nunca haya conocido a la persona en la vida real, o tal vez solo hayan pasado tiempo juntos en un grupo de amigos.