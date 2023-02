23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Triste realidad! Se ha vuelvo muy común descubrir infidelidades y exponerlo en las redes sociales para alertar a diversas parejas a prevenir este tipo de casos.

Esa fue la historia de la usuaria en TikTok, (@susy.1980), que decidió subir a la plataforma el desplante que su esposo le hizo con otra persona al descubrirlo y encararlo por medio de una llamada telefónica.

El video, titulado: "Nunca lo aceptan, aunque uno tenga las pruebas en la mano... muchas veces dejamos todo: sueños y metas por alguien que pensamos nos ama", ha causado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes contaron sucesos similares y mostraron su apoyo a Susy.

De acuerdo a ello, el clip comienza con una pregunta de la mujer: "¿tienes una amante?" a lo que incrédulo por lo que le habían preguntado, el hombre no supo cómo responder.

Sin embargo, fue tanta su insistencia, provocó que revelará el vil secreto, aseverando lo siguiente frescamente: "Amor, perdóname, si quieres renuncio al trabajo, vámonos, nos vamos con los hijos y empezamos de nuevo".

Muchos resaltaron el valor de la señora, que recibió afecto y le pidieron que tome un nuevo rumbo por el bien de su salud y estado emocional. Otros, aprovecharon para contar sus experiencias y aconsejar a quienes estén en una situación similar.

"Mi ex también me juraba que no me engañaba, ya nos íbamos a casar y encontré mensajes donde le decía a su amante que no me quería y ya me iba a dejar", "no entiendo que ganan en mandarle las cosas a la esposa, pero se agradece también porque así abrimos los ojos", "mi papá hasta lloraba y tenía no uno sino algunas", "un amigo de mi mamá siempre le dijo que nunca le creyera a un hombre cuando llora y se hace la víctima".