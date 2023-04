"Se han regenerado": Comerciante habló sobre los estudiantes de la Universidad de Lima

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado por la cuenta de TikTok de @confesiones_sanmarcos conmocionó las redes sociales, al mostrar la entrevista realizada a un comerciante de cigarros en los exteriores de la Universidad de Lima, durante su examen de admisión.

En el clip se escucha decir al señor que los "tiempos han cambiado y los alumnos se mentalizan más en el estudio".

"Ya no fuman como antes. Los jóvenes se cuidan. Antes fumaban cajetilla, pero ahora el negocio ha bajado. Hacen colecta para comprar un cigarrillo", señaló el vendedor quien también indicó que sus nietas se encontraban en el interior de la universidad rindiendo su examen para alcanzar una vacante.

Además, comentó que lleva 40 años trabajando en los exteriores de la universidad y va viendo 82 promociones, por el cual conoce varias anécdotas e historias de varios estudiantes.

Video superó el millón de reproducciones

Como era de esperar, el video no tardó en generar varias visitas a la cuenta en la plataforma de TikTok, así como 700 000 'me gustas', y cientos de comentarios por parte de personas que quedaron asombradas por sus comentarios sobre los alumnos de la Universidad de Lima.

"Con la plata de los 'ulimeñito's' está financiando a sus nietos", "ese tío es rico", "es que es la verdad, pues los estudiantes se han regenerado", "la calle está dura", "ya la vida no es como antes", "todo cambia", "¡Qué tristeza por el señor!", "ese señor se pasó!", "no pues de la Lima deben andar con su eléctrico seguramente", "ya no fuman como antes", "ahora se meten su cigarro natural, todos", "no es que ya no fuman, sino que ahora le consumen al tambo del frente", "solo vapean más ahora", fueron algunas de las reacciones al video en TikTok.

¿Por qué dejar de fumar?

Según la información brindada por el Ministerio de Salud, el consumo de tabaco es la principal causa, que puede prevenirse, de cáncer y de muertes por cáncer en el mundo.

El Perú no se escapa de esa realidad, pues cada año, más de 16 000 personas mueren por enfermedades relacionadas con el consumo y exposición al humo de tabaco.

Además, según proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2030, será la causa principal de muerte y discapacidad en todo el mundo, con más de diez millones de víctimas mortales anuales. Además, fumar aumenta el riesgo de padecer psoriasis y la progresión de infección latente a la enfermedad activa de la tuberculosis.