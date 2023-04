¡Ingenio peruano! Profesor enseña a sus alumnos la cultura inca con rap

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No hay quien lo detenga con tal de enseñar! El amor de un profesor por dotar de conocimientos a sus alumnos para que puedan aprender distintas materias que les servirán en su formación personal y profesional a futuro. Ese es el caso de un docente que no tuvo mejor idea que componer una canción de rap para que sus estudiantes conozcan un poco más sobre la cultura inca.

Ese es el caso de un maestro que elaboró un "hit" que explican diferentes acontecimientos de una las seis civilizaciones madres de la humanidad y ha causado furor en las redes sociales por lo hilarante de la letra.

Por consiguiente, el clip titulado: "El rap de los incas", fue subido por el usuario @profehistorico en TikTok y ya cuenta con más de 1 millón de vistas y más de 75 mil me gustas en pocas semanas de haberse difundido.

En el video, se puede observar como el profesional empieza a cantar con pasión para que los menores tengan noción de lo que les estaba diciendo y llamar su atención, mencionando que su sueño es ser ministro de Educación.

Algunos de los internautas aprovecharon para comentar el hecho y destacaron la actitud del maestro, quien no dudó en demostrar su talento al cantar con los jóvenes y mostrarles un poco más de la historia del Perú.

Otros, indicaron que hubieran querido tener un "profe así" y tomar más conocimientos de forma divertida; resaltaron que empleó un "buen método" que lo ha convertido en tendencia rápidamente.

"Tiembla, Jaze", "Aprenderme los 13 incas pudo haber sido más fácil", "Lo mejor que vi", "Yo hubiera querido un profe así", "De esa manera aprenderán". "El mejor de los profes", "Porque no fuiste mi profe", "Por qué no tuve profesores así, tan buena onda", "¿Dónde enseña, yo voy?", "Es uno de los mejores profesores, me hubiera gustado tener un así", "Felicitaciones profesor, así es cuando a uno le gusta su trabajo. Que gusto ver este tipo de videos", "Que buen método, mis respetos", "Es uno de los mejores, así deberían ser todos", "Harto flow", "Aprovechen la enseñanza de este profesor que ya no quedan así", fueron parte de las diversas reacciones de los internautas en la plataforma china.

De esta manera, el profesor no tuvo mejor idea que enseñar la cultura inca a sus alumnos con rap, para que puedan captar mejor el mensaje y aprendan un poco más de nuestro ancestros.