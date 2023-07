"Se va mi sueldo": Joven llora al recibir la cuenta en restaurante Central

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El restaurante Central fue anunciado como el número uno en la lista 'The World's 50 Best Restaurants', por lo cual, muchos peruanos desean ir a probar sus más deliciosos manjares. Sin embargo, una joven en TikTok causó gran asombro por su insólita reacción al ver su cuenta.

Sorprendida por los precios

En el material audiovisual compartido por la usuaria @gabrielleclub, se ve el preciso momento en que una joven influencer llega al establecimiento del chef peruano Virgilio Martínez para compartir su experiencia culinaria con sus seguidores.

La joven comienza a enfocar cada uno de los platillos que van llegando a su mesa, así como la carta para que todos sepan el precio de cada uno de ellos, que incluían comidas y bebidas.

"Cuánto cuesta comer en Central, el restaurante #1 del mundo y es peruano", se lee en la breve descripción del video de 34 segundos de duración que logró alcanzar 212.5 millones de visualizaciones.

Experiencia culinaria

En la escena, la joven Gabrielle señala los precios como "Experiencia mundo mater a S/ 1250, experiencia territorio desnivel a S/ 1045, menú creatividad del día a S/1045, menú creatividad mundo a S/ 1250, maridaje a S/ 518".

Gabrielle parecía emocionada al inicio del video, pero todo cambió cuando llegó el momento de cancelar su visita: "Todo muy rico, pero a llorar a la hora de pagar la cuenta".

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena e incluso se atrevieron a bromear indicando que les faltaba solo S/ 1 para poder ir a Central y vivir su experiencia culinaria, que les permitió ganar a nivel internacional.

"Con eso como todo un mes", "no hay nada como el pollo a la brasa", "ese precio es todo mi sueldo", "en la Tía Veneno como más rico", "no puede ser", "no se ve tan rico", "y lo peor es que terminaste con hambre", "me falta S/1. Para la próxima será", "espera, quééé 1045 soles, una cachetada a mi pobreza", "me alegro de que haya ganado el restaurante como el mejor del mundo, pero en sus precios no es el mejor", "prefiero irme a la sierra", "más que el sueldo mínimo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la experiencia culinaria de la joven influencer en el restaurante Central causaron opiniones divididas, porque otros internautas señalaron que el precio "valía la pena por su prestigio".