"¿Será el destino?": Joven se vio obligada a viajar con su exnovio a Cancún

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con peculiares historias protagonizadas por parejas, algunas que aún mantienen una relación sólida, mientras que otras atraviesan una ruptura. Es así como un video publicado en la cuenta de @steephamotato, en la plataforma de TikTok, generó furor entre sus seguidores por la experiencia que vivió una joven en su vuelo.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una joven contó cómo tuvo que compartir un viaje con su expareja, luego de que la aerolínea le negara un reembolso.

En la escena, la joven se encuentra sentada al costado, de quien alguna vez fue el amor de su vida, y comienza a relatar que no tuvo otra opción que llevarlo, ya que durante su relación habían adquirido los boletos para conocer Cancún.

Además, la chica no deja de mostrar su inconformidad y molestia por el reencuentro que tuvo con su exnovio y escribió en la descripción del breve clip: "Mi ex y yo en camino a nuestro viaje a Cancún no reembolsable que compramos hace meses".