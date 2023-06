"Si ya no la amas, solo tráela a mí": Padre hace un emotivo pedido al novio de su hija

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la boda es el más importante para los novios, quienes esperan que sus amigos y familiares compartan ese momento especial junto a ellos, en especial sus padres, quienes siempre los ayudaron a salir adelante e hicieron de todo para garantizar su bienestar. Es así, como un video subido en la plataforma de TikTok, por la cuenta de @ynnej050, demuestra el amor de un padre hacia su hija, en el altar.

Amor de padre

En el material audiovisual de 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un padre le dedica un emotivo mensaje a su futuro yerno en el día de la boda de su hija.

"Si algún día cambia tu corazón y ya no amas a mi hija, por favor, no la lastimes. Solo tráela de regreso a mí. (...) Mi preciosa hija ahora es tuya", se escucha decir al padre, entre lágrimas, por sentirse conmovido al entregar a su hija en el altar y saber que "la niña de sus ojos" no podrá estar con él todos los días como lo hacía antes.

Sujetando las manos del novio de su hija, el señor lo mira fijamente y no puede evitar 'quebrarse' al pedir que "por favor no la lastime" y que en vez de engañarla o herir sus sentimientos era mejor que sea sincero y conversen ambos, para luego llevarla sana y salva a casa, donde siempre la esperarán sus padres con los brazos abiertos.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por las emotivas palabras del padre hacia el hombre que pasará el resto de su vida al lado de su hija.

"El papá que todas merecemos", "como padre y madre es el temor más grande", "mi papá me decía 'quiero verte salir de mi humilde hogar vestida de blanco'", "amé a este papá. Ojalá yo hubiese tenido uno así", "OMG, me hizo llorar", "no va a haber hombre que te ame más que tú papá y eso es cierto", "hubiera deseado tener un papá que me quiera igual", "qué buen padre, qué conmovedor, lloré cuando lo vi", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena protagonizada por el padre de familia en la boda de su hija, al pedir que el novio la trate como "el pétalo de una rosa", con gran delicadeza y que no la lastime, hizo que muchas mujeres desearan tener a un padre como él y aplaudieron su mensaje por siempre buscar el bienestar de su 'pequeña'.