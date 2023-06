"A mí nadie me gana": Padre se une a reto para bailar saya en el cumpleaños de su hija

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos e impactantes donde los padres de familia son los protagonistas. Es así como un video compartido en TikTok, por la cuenta de @showderubilu05, causó el asombro de sus seguidores al ver a un hombre sacar a relucir sus "pasos prohibidos" al ritmo de una saya.

En el material audiovisual de 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre con polo y pantalón blanco, sale delante de todos a demostrar que él puede realizar los movimientos de un caporal, en una competencia con el payasito del cumpleaños de su hija.

El payasito quiso poner a prueba al papá, pero se llevó tremenda sorpresa al ver que el hombre respondió rápidamente a su pedido y realizaba poderosos pasos, brincos y saltos típicos de la danza popular en Puno y Bolivia.

Tal parece que el señor no dejó que nadie le ganara y quería que su pequeña se sintiera orgullosa de él, además de demostrarle que él puede con cada reto que se le atraviesa en el camino, por lo cual, el payasito no tuvo más remedio que pedir los aplausos del público que no dejaban de admirar su talento.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que el padre se sentía orgulloso de haber ganado la competencia delante de su hija y demás invitados.

"Por fin veo a un papá que disfruta del show", "es muy lindo cuando los padres disfrutan de la fiesta", "así es chévere, cuando tienes buen humor", "ya veo a tu papá bailando por tus 15", "qué lindo debe ser tener un hombre que sí disfruta la felicidad", "qué buena actitud, eso es saber ser carismático y acoplarse de la mejor manera", "el nuevo paso de la saya lo mejor para pies izquierdos", "un padre con mejor actitud que he visto", "como quisiera que el mío fuera así", "su hija debe estar orgullosa", "ya quisiéramos tener un padre alegre como él", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así, como la escena donde el hombre demostraba sus mejores pasos de saya en el cumpleaños de su hija lo volvieron viral en distintos medios de comunicación y generó el asombro de muchos, quienes aplaudieron su gran actitud y alegría.