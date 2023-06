¡Insólito! Papás llevaron a su hija a una iglesia para que jure no hablar con su ex

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La ruptura de una relación puede ser la etapa más difícil para muchos jóvenes, quienes tratan de encontrar la forma de seguir en contacto con quien alguna vez fue "el amor de su vida", tal como el caso de Iveth. En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, por el usuario @mr.valeskaa, muestra a su amiga ingresar a la iglesia en compañía de sus padres para que jure que no volverá a hablar con su ex.

Medidas desesperadas

En el material audiovisual de nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que Iveth fue llevada a la iglesia para hacer su peculiar juramento. En las imágenes, se mostró a los padres de la joven abrazándola mientras hacían una oración en lo que parece un altar dedicado a la Virgen María.

Al parecer, la joven paraba triste y ello preocupó a sus padres, quienes al ver una situación desesperada decidieron tomar también medidas desesperadas para que su hija pueda superar el quiebre y salga adelante, sanando así su "corazón roto".

"La llevaron a jurar para que no le hable a su ex. Medidas desesperadas", se lee en la breve descripción del video que generó alrededor de 11 millones de reproducciones y fue compartido en distintos medios de comunicación.

Luego, entre los comentarios del video viral, la joven protagonista encaró a su amigo por subir el video y con buen humor señaló: "Gracias por exhibirme, qué detalle".

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en señalar que sus padres también optarían por esa opción si vieran que aún sufren por su expareja.

"Imagínense el amor que le tienen sus padres", "no me río porque bien podría ser yo", "Vero, así te vamos a llevar!! junto con Cristian!", "que no lo vean mis papás", "tienen que llevarme a hacer eso", "próximamente yo", "¿habrá funcionado?", "ni modo tocó", "ya encontré el remedio", "si corto otra vez con él, me llevas, por favor", "así nos va a llevar mi abuela", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así, como la historia se volvió viral al ver cómo estos padres aman tanto a su hija que hasta la llevaron a la iglesia para hacerle prometer a Dios que no volvería a hablar con su ex ni tener ningún tipo de contacto con él.