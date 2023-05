"Siempre será su bebé": Mujer de 92 años celebra el cumpleaños de su hijo de una forma peculiar

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras e inspiradoras que reflejan el amor de muchas madres hacia sus hijos. Es así como un video publicado por la cuenta de @luisotomado, en la reconocida plataforma de TikTok, sorprendió a más de uno de sus seguidores al conocer la historia de una mujer de 92 años.

Las madres siempre consentirán a sus hijos a pesar de la edad

En el material audiovisual se ve cómo una mujer de 92 años, a pesar de su avanzada edad, decidió consentir a su hijo de 64 años en el día de su cumpleaños. Tratando de innovar, la madre decidió cantarle el 'Feliz cumpleaños', pero a falta de música trató de hacer un ritmo frotando un globo para alegrarlo y sacarle más de una carcajada.

En el corto clip, también se ve cómo uno de sus nietos no quiso dejarla sola en su aventura y la acompañó con un baile peculiar frente a todos.

Definitivamente, a través de este video viral se puede conocer cómo el amor de los padres por sus hijos es incondicional, y están dispuestos a todo con tal de verlos felices, tanto en los 'días buenos como malos'.

"Madre hasta el final de sus días": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la mujer de tercera edad hacia su hijo.

"Qué linda la mamita", "el hijo aburrido y la mamá feliz", "ese nieto es hermoso y la abuela maravillosa", "tan bella la abuelita. Eso sí es gozar en familia", "me hubiese gustado llegar a esa edad con mi madre al lado", "yo mañana cumplo años y ya no tengo a mi madre conmigo", "la abuela tiene más ánimo que el hijo, besos a la abuela", "tan bonito hacerles el resto feliz, esa es una verdadera familia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video superó 53.000 reproducciones

"Tan bella la abuelita eso sí es gozar en familia Dios los bendiga", "qué lindo lo del nieto, acompaña a su abuela, lo felicito", "buena, me sacaron una sonrisa así, ojalá llegué a esa edad", "me hubiese gustado llegar a esa edad con mi madre a mi lado", "qué bendición tiene su viejita viva, Dios la bendiga", "qué linda la mamita... uno a pesar de que sus hijos estén crecidos, ya grandotes uno los ve siempre como si fuesen niños... a mí me pasa como madre", comentaron otras personas.