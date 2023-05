"¡Sin miedo al que dirán!": Padre juega con su hija mientras la lleva al colegio

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos muestra una gran variedad de videos, desde las más hilarantes hasta las más conmovedoras, así como retos virales y de viajes. Pero esta vez, el clip subido por la cuenta de @whois_jomin, sorprendió a todos sus seguidores de TikTok al mostrar la tierna acción de un padre junto a su hija.

"No tuvieron miedo a realizar la tierna escena en vía pública"

El dueño de la cuenta grabó el preciso momento en que un padre de familia portaba una mochila y sostenía fuertemente a su pequeña hija, mientras caminaban en plena vereda y sin temor a los transeúntes que pasaban, ambos comenzaron a marchar y cantar en el camino hacia su colegio.

En la descripción del video se lee: "Ver a un padre marchando y cantando con su hija en la calle, sin miedo al qué dirán. La niña tendrá ese recuerdo presente toda la vida".

Es así como el joven tiktoker decidió demostrar que los padres están siempre con sus hijos y están dispuestos a todo con tal de verlos felices y sanos, en cada etapa de sus vidas, sin importar la edad o el lugar. Por ello, la mayoría de los seguidores elogiaron la gran labor que estaba realizando el padre con su menor hija.

"Es un buen papá": ¿Qué dijeron los usuarios en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron identificados con la tierna escena, señalando que ellos como padres también harían lo mismo, ¡todo por complacer a sus engreídos de casa!

"No estoy llorando", "sabes que amar es de verdad al tener un hijo", "simplemente hermoso", "fui igual con mi hija", "me recordó al padre de la película 'La vida es bella'", "la niña tiene mucha suerte", "mi papá y yo somos iguales", "yo con 19 años, voy con mi papá marchando por la calle cantando la canción de Mulán y si nos alejamos, paramos y gritamos ¡'falta mucho papá pitufo'!", "no sé por qué lloro cuando tuve la mejor infancia gracias a mi padre", "recuerdos que yo, al menos, nunca los tuve con un padre", "cómo me hubiera gustado que a mis padres no les importara el qué dirán", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en redes sociales como TikTok.

Muchas personas manifestaron que les hubiera gustado tener un padre como el protagonista de esta historia y poder guardar buenos recuerdos de su infancia.