¡Nunca se den por vencidos!: Joven se emocionó por obtener su licenciatura

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Obtener un grado profesional es un logro importante para muchas personas y más si con ello hacemos sentir orgullosos a las personas que siempre estuvieron con ellos en las 'buenas y en las malas', sin dejar que se rindan. Es así como un video publicado por la cuenta de @diegovillaleon, en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos por la tierna reacción que tuvo al licenciarse en la carrera de sus sueños.

"Lo logré, papás"

Según el video publicado, Diego Villalobos aprobó el grado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en Chile. Según cuenta el joven, fue un periodo difícil en un momento complejo y excepcional para todos en donde la recompensa fue grande.

Luego de saber que por fin logró la tan anhelada Licenciatura, el joven rompió en llanto al salir de la sala y fue consolado por sus padres, quienes fueron las primeras personas en darle un fuerte abrazo tras conocer su resultado, y quienes nunca dudaron del esfuerzo que puso su hijo para cumplir cada una de sus metas.

En la descripción del material audiovisual se lee: "Sobreexplotando mis fortalezas para disimular mis múltiples debilidades, logré pasar el bendito grado en Derecho PUCV hace unos días".

"Nunca dejes de creer en tus sueños"

Asimismo, indicó: "¡Luchen hasta el final por todas sus metas!", y manifestó que está listo para afrontar nuevas metas y convertirse en uno de los mejores abogados de su país.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video generó medio millón de reproducciones, así como miles de comentarios de personas que aplaudieron el noble gesto del joven por agradecer a sus padres de todo el amor y apoyo que recibió de parte ellos durante su carrera universitaria.

"Siempre tus padres van a estar contigo", "me alegra mucho por ti", "el esfuerzo siempre rinde frutos", "te mando un fuerte abrazo a la distancia", "las mejores vibras del mundo", "solo los que se cayeron y volvieron a levantarse entenderán el sacrificio de llegar a la meta. Muchas felicidades", "felicitaciones y que los éxitos continúen", "solo un abogado sabe el estrés del examen grado, me pasó lo mismo, salí y lloré a mares!!! Felicidades por tu logro colega", "no hay momento más emocionante que aprobar el examen de grado, nadie sabe cuánto sacrificio hay detrás de ese momento", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.