"Eres mi mayor orgullo": Padre de familia rompe en llanto por el noble gesto de su hija al graduarse

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los padres siempre están detrás de nosotros apoyándonos y brindando su apoyo incondicional para cumplir con cada uno de nuestros sueños y metas. Es así como un video publicado en la plataforma de TikTok conmovió a todos al ver cómo una joven se mostró agradecida con su padre por su logro profesional.

Le indicó que todos sus logros se lo debe a su padre

En el material audiovisual se ve cómo Lilianna Hernández, una joven graduada como profesora de educación nivel secundaria, se va acercando hacia su padre y decide sorprenderlo con una inesperada acción.

Su padre la esperaba y al verla no duda en sonreír al ya saber que logró cumplir una de sus metas, pero se mostró emocionado aún más cuando su hija se quita su birrete y estola para colocárselo a él en forma de agradecimiento por todo su apoyo durante los años que estuvo estudiando, y hacerlo sentir que él también fue parte del proceso y merece sentirse parte del presente y futuro, ya que gracias a él ha podido cumplirlo.

Lilianna le puso el birrete y la estola a su padre, quien no podía contener más sus lágrimas. "No se lo esperaba. Él sabe que lo amamos y que es el mejor papá que Dios nos pudo dar (...) Orgullosa de ti hermana", se lee en la descripción del video.

El señor no podía creer y rompió en llanto en una conmovedora escena que se volvió viral y en tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó 800 000 reacciones, así como miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven hacia su padre, al mostrarse agradecida por todo el apoyo que le dio para que pueda estudiar una carrera universitaria y culminarla satisfactoriamente. Muchos señalaron que nunca debemos olvidarnos de los padres que siempre estarán para nosotros, en las buenas y en las malas.

"Deseo que los mejores éxitos", "es un triunfo para ambos", "me emocioné al ver el video", "Estallé en llanto al ver la escena", "me hicieron llorar", "llorar por extraños es mi pasión", "les deseo siempre lo mejor", "el señor se emocionó mucho", " me dio ganas de llorar", "que sean eternos", "qué hermoso, sentí muchas emociones al ver cómo su padre siente el orgullo de su hija, bendiciones a ese hermoso padre", "ni los conozco y se me salió mis lágrimas, muchas felicidades y muchas bendiciones, muy bonito video", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.