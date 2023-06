¡Soldado caído! Mujer es sorprendida chateando con su amante en un partido de béisbol

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos e incluso escenas de celos e inseguridades de muchas parejas; sin embargo, esta vez un video compartido en Twitter dejó asombrados a todos por mostrar cómo una joven engañaba a su novio en pleno partido de béisbol.

Descubierta en el acto

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una joven aparentaba estar feliz al lado de su pareja durante un partido del equipo de béisbol Mariachis de Guadalajara, pero estaba lejos de la realidad, ya que en un descuido del chico, ella saca su celular para mandar mensajes candentes a un contacto de su WhatsApp llamado 'Stinngy'.

En una toma más cerca, se visualiza a la chica escribir y enviar mensajes, así como stickers, a otra persona a quien le dice "amor", y otros textos que solo se mandarían a alguien que te gusta.

"Acompáñenme a ver esta triste historia", se lee en la descripción del video compartido en redes sociales, debido a la descarada actitud de la mujer. Mientras su novio disfrutaba tranquilamente del partido de béisbol, ella se encontraba inmersa en una infidelidad.

"Amor, sí, pero igual yo no tomo tanto. Yo te cuido a ti", dice su contacto 'Stinngy' y ella responde, "pero si me das besitos". lo que generó el asombro de muchos de los seguidores en Twitter.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron indignadas por la actitud de la joven al engañar a su pareja delante de él, sin que se diera cuenta por prestar atención a su partido de béisbol.

"Yo cuando sea novia virtual jajaja", "qué difícil es encontrar lealtad en estos días", "¡Qué fuerte!", "no sé quién es peor si el que viola la privacidad o la supuesta infiel", "¡ay, no! ¿Otra historia triste? Prefiero ver gatitos haciendo cosas lindas", "cuando nos quieren bonito se nota, y cuando no nos quieren se nota más", "el que la acompaña es el amante al otro lo tiene debidamente registrado hasta corazones tiene. Por eso no se cuida tanto... mandó esa cursilería porque siente culpa", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter.

De esta manera, la infidelidad de la joven durante el partido de béisbol recibió duras críticas, donde salieron a relucir las inseguridades más profundas de los usuarios y recomendaron ser sinceros con la pareja antes de cometer alguna traición que pueda dejar graves heridas en su corazón.