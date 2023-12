"Solo pasa en Perú": cuyes se escapan dentro de un bus en Cusco y pasajeros se alborotan para atraparlos

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video realmente peculiar grabado en Cusco se ha viralizado en TikTok por lo hilarante de la situación que captura. Y es que en un bus de viaje entre provincias, un grupo de cuyes escaparon, generando el alboroto de los pasajeros.

El metraje, subido por el usuario @yersonmamani8, permite observar esta peculiar situación. Muchos comentarios resaltaron que aquel hecho únicamente podía 'ocurrir en Perú'.

¿Qué pasó?

En los pocos segundos que dura el video, se aprecia a múltiples personas intentando capturar a los animales. El primero consigue atrapar a un roedor blanco, la segunda uno de color marrón, además de apreciarse a un niño escabulléndose entre los asientos para encontrar a otros de los cuyes, que escaparon debajo de los mismos.

Si bien un reducido grupo de pasajeros se quedó mirando el hecho y no reaccionó, la mayoría de los presentes enloquecieron intentando atrapar a los roedores andinos. Uno de los que pertenece al primer grupo fue el que filmó todo, y posteriormente lo subió a la red social.

Usuarios reaccionan

El video generó más de 300 mil reproducciones y miles de comentarios, teniendo como descripción "Como cuando tus cuyes se escapan en el colectivo".

Algunos de las reacciones más destacadas fueron "Solo en Perusalem", "Cómo se desesperan para atraparlos", "Los cuyes ya querían bajar en su paradero", "¿Por qué el que graba no ayuda?", "Ojalá no se les haya perdido ninguno", "Qué bueno que algunos apoyaron en la captura de los cuyes", "Una vez me pasó en el tren", entre otros.

¿Por qué se come cuy en Perú?

Los cuyes, también conocidos como 'Cavia porcellus', han sido un ingrediente fundamental dentro de la gastronomía andina desde la época prehispánica. Estos no solo eran utilizados como alimento, sino como un animal de uso curativo y de adivinación.

Su consumo se remonta desde hace siglos. El historiador Bernabé Cobo indicó que los animales son criados en casas desde los tiempos del Imperio Inca, y que esta cultura fue la que instauró el uso cotidiano de 'cuyeras' dentro de las cocinas.

Estos animales fueron preparados de diversas maneras, siendo las más populares en la actualidad el cuy rostizado, frito, cocido o en estofados. Usualmente se sirve al animal completo.

