"Ya me vi a esa edad": Abuelita asombra al bailar con botella de cerveza en la cabeza

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los abuelitos suelen sorprendernos con sus mejores historias de vida, pero una mujer de avanzada edad, causó el asombro de muchos en las redes sociales al ser vista con una gran habilidad para bailar con una botella de cerveza en la cabeza.

"Equilibrio y elegancia"

En el material audiovisual, de 21 segundos de duración, compartido por la cuenta de Angie Alexandra, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una abuelita demuestra a todos los presentes de una fiesta su equilibrio para mantener estable una botella en su cabeza mientras sacaba a relucir sus mejores pasos en la pista de baile.

"Pov: Yo cuando me dan cerveza", se lee en la breve descripción del clip, que generó alrededor de 123.400 visualizaciones, 10 mil 'me gusta' y más de 300 comentarios.

Sacó a relucir sus mejores pasos

Además, los invitados se mostraron impresionados y solo aplaudieron a la señora por amenizar la fiesta y mostrar una gran actitud frente a la vida e incluso, dar vueltas sin dejar de caer la botella, al ritmo de la canción 'Paloma ajena' de la agrupación Agua Marina.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar su admiración por la mujer al no dudar en demostrar su talento en la pista de baile.

"Como que mi garganta tiene sed", "un éxito", "yo en el futuro", "parece mi abuela", "me vuelvo más sociable", "qué buena", "necesito el equilibrio de la señora, Dios mío", "tiene más equilibrio que una", "ya me vi a esa edad", "necesito hacer esto", "necesito hacer esto", "no sé, pero ya me estoy animando a subir mi video de mi última borrachera", "la mejor abuelita de todas", "quisiera que sea mi abuelita", "me gustaría llegar a esa edad con gran actitud frente a la vida", "¿cómo habrá sido en su juventud?", "es la reina de la fiesta", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip hizo que muchos usuarios usuarios elogiaran la gran actitud de la abuelita peruana al ser vista bailando alegremente en una fiesta y demostrando su gran equilibrio con una botella de cerveza en la cabeza.