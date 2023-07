"Sube a mi taxichurro": Joven queda asombrada por la modernidad de una mototaxi

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos aprovechan el uso de las redes sociales para dar a conocer las sorpresas que encuentran en sus paseos por las calles de Lima, tal como el caso de una joven peruana, quien decidió subir un video en la plataforma china de TikTok, mostrando las peculiares funciones de una mototaxi.

¿Mototaxi del futuro?

En el material audiovisual compartido por la cuenta de Tracy Torres (@tray2611), de 15 segundos de duración, la joven muestra las "modernidades" que encontró en una mototaxi, poco vistas en muchas de ellas.

Entre los "lujos" que señala la joven en su video, está un pequeño botón que sirve para subir y bajar la ventana e incluso contaba con una moderna manija en lugar de una soga, tal como si fuera un auto. Además, enfocó a un dispositivo en la parte superior de la mototaxi que tenía una pantalla táctil par el entretenimiento de los pasajeros.

"Taxichurro premium", se lee en la breve descripción del video, que logró alcanzar las 294.800 reproducciones en TikTok, y que generó la sorpresa de muchos internautas.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, hasta el punto de señalar que se debería a la "modernidad" que prometió el actual alcalde de Lima.

"Y acepta Yape", "en mis tiempos las ventanas eran un plástico y cinta", "cuando sea millonario no diré nada, pero habrán señales", "de esos no había visto", "necesitamos esos en Ica", "mototaxis en La Molina", "Comas premium y la que soporte", "y no tiene pita para abrir la puerta", "los toritos 2023", "suban a mi taxi churro", "Joel los modernizó", "Aliaga y sus propuestas", "en mis tiempos no había ni puerta", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Sorprendidos por el Taxichurro

"Taxichurro full equipo", "falta el aire acondicionado y queda", "privilegios para algunos", "yo subí, es lo máximo", "no le falta ninguna puerta OMG, es increíble", "comodísimos", "justo ayer me tocó uno así, una experiencia completa", "quiero subirme a uno de esos", comentaron otros usuarios.

Es así como en el clip, muchos cibernautas expresaron que normalmente, las mototaxis que circulan por las calles de sus distritos no contaban con las peculiares funciones que muestra la joven en su video y manifestaron que tuvo suerte de haberse topado con una mototaxi que parece sacado del futuro.