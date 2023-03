¡El futuro es hoy! Mototaxista de SJL ofrece wi-fi a sus clientes y recibe 'yapes'

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los peruanos son bastante ingeniosos y buscan distintas alternativas para innovar y captar clientela, en caso de tener un emprendimiento. En ese sentido, el reciente suceso engloba a un mototaxista, en San Juan de Lurigancho (SJL), que ofrece wi-fi a sus clientes y recibe yapes como medio de pago.

Así es, el joven emprendedor pegó un pequeño cartel dentro de su vehículo menor informando a sus pasajeros que cuentan con el servicio de Internet inalámbrico, solo por contactar sus servicios.

A detalle, el papel mostraba el nombre de usuario y contraseña para que las personas puedan acceder a este privilegio.

Reacciones de los cibernautas

Viralizado el video en la plataforma TikTok, miles de cibernautas reaccionaron cómicamente por lo evidenciado. A detalle, respaldaron el ingenio del joven para captar la mayor cantidad de clientela.

Por otra parte, algunos vecinos de San Juan de Lurigancho mostraron su asombro por contar con este desconocido servicio de transporte e Internet al mismo tiempo.

Contrariamente, algunos desconfiados mencionaron que el muchacho utiliza esta promoción como un "gancho" para sustraer los celulares de gama alta de ciertos pasajeros. Ello por los malos recuerdos que tienen en esta clase de vehículos.

Lima potencia mundial

Ante situaciones innovadoras la frase "Lima potencia mundial" compartida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se volvió recurrente y este caso no fue la excepción.

Sobre el Yape

Referente al medio de pago por efectivo y Yape, los usuarios también respaldaron al muchacho. En ese sentido, mencionaron que muchas personas no cuentan con efectivo, en ciertas ocasiones, y ofrecer esta facilidad es gratificante.

Más de un millón y medio de reproducciones

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@GilmerPeruTikTok" tiene, por el momento, más de 1,5 millones de reproducciones, 49 mil likes, 820 comentarios y 9 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Eso para ver qué celular tienes y te roben", "La gente es mal pensada, es para que el pasajero vaya entretenido", "Me conecto y me pongo a descargar videos en 4k", "Creo que es para esas personas, no tengo sencillo y mi señal está lento por eso ponen wifi y recibe yape", "No confiaría", "Lima potencia mundial", "Ya, pero ¿para cuando la.tv para los partidos?", "Proceden a descargar juegos que pesan más de 1gb".

Otro ingenioso caso

El paso del ciclón Yaku y las lluvias intensas vienen causando grandes estragos en el norte del país. Es así, que un mototaxista no tuvo mejor idea que cobrar 1 sol a las personas para que crucen el huaico y no se manchen su ropa.