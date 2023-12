¿Te animarías a pasar? Puente sin barandas alarmó a transeúntes: "Vértigo al límite"

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de casos insólitos circulan y llaman mucho la atención de los cibernautas en TikTok. Es así como, uno de ellos ha mostrado el vértigo, a flor de piel, al notar un puente sin barandas a merced de los transeúntes, generando la curiosidad de si alguna persona, en su sano juicio, se pasaría a pasar por allí.

"Situación extrema"

El clip viral bajo la descripción: "¿Te animarías a pasar? Puente peatonal en Acapulco" le pertenece a la cuenta @el.turii y nos muestra la travesía de un usuario en una zona con desperfectos.

En Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, México se dio un hecho inusual. Un puente se encontraba sin barandas, por lo que los ciudadanos tenían, explícitamente, dos opciones: pasar o irse por otro lado.

No obstante, un joven se animó a vivir la experiencia, en vivo, de lo que era transitar por ese lugar. Y decidió caminar por el sitio desprovisto de protección, por ambos lados.

El mencionado lugar, se ubica en una zona urbana y de gran afluencia de negocios, siendo una de las zonas más transitadas de esa parte del país charro.

El muchacho protagonista del viral sintió temor a la hora de empezar a cruzar; sin embargo, no se logra observar si llega a hacerlo o no.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 30 segundos de duración no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, por lo que hasta ahora cuenta con 2.1 millones de reproducciones, 143.3 mil me encantas, 1486 comentarios y 7506 guardados.

Las reacciones a la vivencia del joven mexicano desató diversos tipos de opiniones: "Soy de Acapulco y se siente una ansiedad y un vértigo pasar por ahí", "yo sí cruzaría", "si con barandal me da miedo y me siento que me mareo o me voy de ladito", "aquí los que nos dio vértigo y ansiedad no más de ver el video", "¿qué en Acapulco no hay alcalde o gobierno?", "me lleva el viento", "la señora como si nada", "aquí los que tienen miedo a las alturas", "ya pasé y no se sintió nada", "pasé por ahí y se siente que el viento te lleva", "ni en sueños, me dan pavor los puentes", "nueva atracción turística".

De esta manera, un usuario de TikTok grabó para sus seguidores su experiencia en un puente sin barandas en Acapulco, México; donde al final no se llegó a ver si se atrevió a cruzar o no dicha construcción deteriorada.