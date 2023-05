TikTok: Niña con alopecia se ve con peluca por primera vez y su reacción se vuelve viral

Mediante la plataforma de TikTok, se difundió un tierno video en donde se ve a una ñina que sufre de alopecia colocándose una peluca por primera vez, su reaccion fue la que volvió viral este clip.

A través de las redes sociales, los cibernautas dan a conocer diferentes tipos de historias que pasan a nivel nacional e internacional. En este caso se difundió una conmovedora escena de una pequeña ¿Cómo reaccionó?

En el video compartido por @Wapa.pe se observa que una niña de 10 años no tiene cabello a causa de una enfermedad llamada alopecia.

Sin embargo, una de las personas que se encontraba con ella saca una peluca, y la pequeña cierra los ojos para que la mujer proceda a ponerle lo que le acaba de mostrar y sucede algo maravilloso.

Cuando la niña abre los ojos, comienza a sonreír emocionada, al mismo tiempo que las otra mujeres a su alrededor gritan eufóricamente porque la peluca le queda a la perfección.

En seguida, comienzan a aplaudir y la niña a tocarse su cabello. La reacción que tuvo conmovió a miles de usuarios que lograron ver la escena.

Los usuarios que vieron este tierno video no dudaron en dejarle un comentario en forma de empatía a la pequeña.

"Esa sonrisa no tiene precio", "Qué bonito", "Me robó el corazón, nadie debería faltar el respeto a nadie", "Hermosa esa princesita", "Me hizo llorar", "Qué linda, ella y su reacción", "Tan hermosa y bella como una princesa de Dios", fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas en TikTok.