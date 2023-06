TikToker español sorprendido al escuchar a la barra de la 'U': "Está temblando el suelo, ¡qué loco tío!"

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se hizo viral en TikTok la celebración del triunfo de los 'merengues' frente a Gimnasia. Es así como un español grabó a la barra de la 'U' corear: ¡Dale campeón! y cómo esta hacía retumbar el suelo. Su reacción, de ver por primera vez un espectáculo como este, generó tendencia en la plataforma china.

"¡El suelo está temblando, tío!"

El clip viral titulado: "Español reacciona a la hinchada de la U! le pertenece a la cuenta: @kevinggtv y nos muestra el preciso instante de la apoteósica celebración de la "trinchera norte".

El júbilo y alegría desbordantes captaron por completo la atención del ciudadano español, quien no dudó de grabar maravillado lo que estaba observando en ese momento.

¡Nada que envidiar al 'Boca', ni al River!... ¡Es Perú, papá!

La gente saltando, la comparsa, los instrumentos tocando... Un ambiente sin igual, se vivió la noche de ayer tras el triunfo de Universitario sobre Gimnasia. Todo desde la mirada de un extranjero, que por primera vez asistió al Monumental para ver tan grandioso espectáculo.

Si bien es cierto, que cuando se habla de hinchadas enérgicas y populosas normalmente lo relacionamos con los argentinos; pues esta vez, nos equivocamos. No tenemos nada que desear de otros. Nuestro país es tendencia en barras. Y más aún, si de la "trinchera norte" nos referimos.

"Amigos, estoy alucinando estoy conociendo como es la hinchada de la U por primera vez, mira a todo el mundo aquí saltando... ¡Qué loco!", dijo totalmente sorprendido el influencer.

El joven especificó para sus fieles seguidores de su canal de TikTok, que se encontraba en la zona de palco de la tan querida "trinchera norte". Y no es para menos.

"Está temblando el suelo, chaval, está temblando el suelo, miren amigos míos. ¡Qué loco!, ¡qué loco tío!", dijo nuevamente estupefacto ante el aumento de ritmo de las barras.

"Literal, os juro que el suelo está temblando", dijo maravillado por el ambiente lleno de emoción y alegría.

Reacciones ante el video viral

El material audiovisual cuenta hasta el momento con miles de reproducciones, 57.6 mil reacciones, 1633 comentarios y 2132 compartidos.

Como era de esperarse, el corto generó tendencia en la plataforma china y muchos hinchas hicieron presentes sus comentarios, en torno, a tan gran acontecimiento inmortalizado por un turista.

"El más grande del país, no cabe duda, y dale 'U', toda la vida", "disfruta del mejor equipo del país, Universitario de Deportes", "hermano tienes que ir a norte, al medio, para que sientas verdaderamente que es ser de la 'U', el equipo más grande del Perú", "quien no conoce a la 'U', a cualquier santo le reza", "estás en el templo y has conocido al mejor equipo del Perú", son algunos de los mensajes en TikTok.

De esta manera, es como un turista español se quedó impactado con nuestra barra de la 'U'. Su reacción generó miles de comentarios porque en ningún momento dejó de elogiar a nuestro equipo 'merengue'.