"Uno como quiera, pero a las criaturas lo mejor": Perritos causan sensación por singulares trajes de invierno

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores donde los animales son los protagonistas. Algunos perritos se encuentran abandonados en las calles de Lima y no tienen un lugar donde protegerse ante las constantes lluvias que afronta la capital.

Vecinos mostraron su empatía y solidaridad con los perritos

Es así como un video publicado por la cuenta de @tati_schultz, en la plataforma asiática de TikTok, generó sensación entre los seguidores al ver a un par de perritos bien cuidados.

Se puede ver un vecindario de la capital completamente mojado por las intensas lluvias, y a dos perritos bien protegidos del clima, vestidos con unas bolsas de plástico para protegerse de las lluvias, tanto en el lomito como en su cabeza, al parecer fueron colocados por personas que se solidarizaron por estos animalitos de las calles.

"Uno como quiera, pero las criaturas no", se lee en la descripción del video publicado en las redes sociales, demostrando la empatía que tienen varias personas por estos indefensos perritos, quienes se ven afectados por los cambios del clima que atraviesa el país.

"Qué lindo detalle": ¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el material audiovisual se volvió viral y generó cientos de tendencias, así como comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de las personas hacia los animalitos abandonados en las calles. El clip obtuvo 300 mil vistas a tan solo horas de ser publicado y 60 mil 'me gustas'.

"Soy team frío, pero me pone triste ver esta escena", "qué linda persona", "la persona que hizo esos trajes tiene buen corazón", "me apena esta situación", "deberíamos ayudar a estos animalitos con ropa que no usamos", "ellos sufren por este frío", "Dios bendiga a la persona", "qué lindo detalle", "bien protegidos", "a mi perro le pongo chompa y no lo tolera", "yo salía así con mi hijo porque aún era cachorrito y empezaba a llover y me tocaba comprarle una fundita para llevármelo amarrado", "pobres bebés, abandonados a su suerte", "ojalá todos los perritos tuvieran algo así y más en invierno q se va a poner horrible", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Por otro lado, otros usuarios de las redes sociales manifestaron que ellos también buscaban la forma de resguardar a sus 'amigos peludos' del intenso frío que se vive actualmente, mientras que otros indicaron que si bien pedían que el verano se vaya pronto también se sentían tristes por lo que sufren los perritos en las calles.