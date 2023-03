17/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Mente de tiburón! El paso del ciclón Yaku y las lluvias intensas vienen causando grandes estragos en el norte del país durante esta semana y se pronostica que persistirá a mediados del mes. Incluso, Lima y regiones del sur ya se encuentran sufriendo los embates del desastre. Es así, que un mototaxista no tuvo mejor idea que cobrar 1 sol a las personas para que crucen el huaico y no se manchen su ropa.

Asimismo, en los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se han emitido alertas y reportado las zonas con mayor riesgo de colapso o inundaciones para mitigar el impacto del inusual fenómeno.

1 sol para cruzar huaico

Mototaxista no tuvo mejor idea que cobrar 1 sol para que personas crucen huaico en su localidad.

Esta es la historia de un hábil conductor que no dudó en hacer "negocio" con aquellos ciudadanos que no querían ensuciar sus prendas al caminar solo unos cuantos pasos para llegar a la siguiente calle.

Por consiguiente, el video fue compartido por el usuario @srflowvzl en TikTok y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en la plataforma en pocos días.

El clip titulado: "En Perú se aburre quien quiere y no hace plata quien no quiere", fue bien recibido por los internautas, quienes aprovecharon para comentar que ese "hombre es un visionario".

Otros, mencionaron que la idea del sujeto demuestra que en nuestro país es una "potencia mundial" por las hilarantes ideas y momentos que son captados diariamente.

"El verdadero 'aquí nomás, a la vueltita'", "Ese hombre si es un visionario", "Pondré mi columpio, estilo Tarzán", "Perú, potencial mundial", "El que no tiene plata es porque no tiene iniciativa", "El tipo: solo soy una persona con ideas simples", "Si no te quieres mojar, pues pagas", "Que elegancia la de Francia, va sola y paga con tarjeta", fueron los diferentes puntos de vistas de los cibernautas.

Jugaron Dota 2 en plena inundación

Dos muchachos que poco o nada se inmutaron que el distrito en donde se encontraban "metiéndose" un "ranked" en el popular juego de Valve estaba repleto de agua por el desborde de un río.

Las imágenes fueron difundidas por el usuario Luis Velásquez (@zooooch) en TikTok y rápidamente se volvió en viral con más de 2 millones de vistas en la plataforma y miles de comentarios en pocos días.

De esta manera, podemos comprobar que en el Perú, existen personas muy hábiles y ese es el caso de este mototaxista que no desaprovechó la oportunidad para cobrarle a las personas para que crucen el huaico que afectó a su localidad.