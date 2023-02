28/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Le siguen presentando "huariques"! Tras la denuncia de un programa dominical sobre el costo de los servicios de alimentos y los proveedores del Congreso de la República para la preparación de las comidas de los 130 funcionarios, varias personas han mostrado su descontento ante este hecho.

Es el caso de la usuaria @xime95_, quien grabó un video que compartió en TikTok para enseñarle al legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, un restaurante en San Isidro en donde venden menú a 14 soles.

De acuerdo a ello, la joven se dirigió al funcionario y aseveró que ostenta un cargo que es en favor de los peruanos y de aquellos que necesitan salir adelante.

"Alguien le puede comunicar al congresista Montoya que aquí en San Isidro, no tan lejos de él porque parece que le apesta todo, hay menús de 14 soles, así que, si quiere ahorrar porque no es su dinero, señor Montoya, es el dinero del pueblo. Usted no postuló a una entidad privada, postuló a una entidad pública que no es para beneficiarse".

"Más barato que su bufet tiene que salir. Una cosita más: recuerde que no importa si tiene el cerebro lleno de conocimientos, pero vacío el corazón. Aprenda a ser mejor persona y a referirse con respeto a las personas que votaron por usted",burlándose de lo que dijo Montoya Manrique hace unos días, al señalar que "lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿Qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? Querrán que comamos alfalfa, seguramente".

Algunos internautas resaltaron lo dicho por Ximena en sus redes sociales y apuntaron que en Lima, existen lugares en la que venden comida aún más barata que el "point" al que fue.

"Se me ocurre poner mi emprendimiento menú Montoya con ensalada de alfalfa de entrada, bien light", "No se olvide que el mismo Montoya dijo: el pueblo obedece, más no opino", "hay uno de 12 soles en San Isidro", "Acá en Comas 8 soles de almuerzo y con jarraza de limonada helada", "Una cerveza para esta bella dama", "Tengo 6 soles no más", "Jajaja este payaso militar cree que está hablando con su coronel que cosa. "Típico militar, hablar con una pared".