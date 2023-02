21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un suceso bastante particular está impactando en las redes sociales. A detalle, el caso engloba a un perro que fue invitado a una lujosa boda, pero su dueño quedó excluido del evento nupcial.

En ese sentido, el propietario contó que su canino fue incorporado a la exclusiva lista, puesto que es una celebridad en las plataformas digitales. Además, por ostentar una bonita y cuidada apariencia que sería del gusto de los novios.

Referente a la celebración, el sujeto apuntó que Murph estuvo en la mayoría de fotografías y fue una de las estrellas del evento. Asimismo, lamentó que su perro tenga mayor vida social que él mismo.

"Nunca se me va a olvidar el día que invitaron a mi perro a una boda. Sí, leíste bien, lo invitaron a él y a mí no, míralo ahí en su lugar en la ceremonia. Yo siendo siempre espectador y nunca protagonista. La novia bien feliz. Al llegar debías de tomarte una foto y dejarla en un álbum para que los novios tengan un recuerdito de los asistentes. Le tomé la suya al niño. El Murph hasta salió en la foto familiar y yo solo viendo. No puedo creer que mi perro tenga más amigos que yo", dijo en un video de TikTok.

Conocido el caso, los internautas no tardaron en reaccionar ante la divertida historia. En esa línea, los usuarios destacaron la ternura del canino y justificaron a la pareja por tomar esta controversial decisión, obviamente, en un tono humorístico.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@murph_holbox" en TikTok tiene, por el momento, 3 millones de reproducciones, 738 mil likes, 1535 mil comentarios y más de 11 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "El perro: vine con mi chofer", "Me ofende que no le pusieran corbata", "Es de buena suerte para el matrimonio", "Los Golden son buenos relacionistas públicos", "El perrito era amigo de la novia, tú no", "Yo creo que es porque es rubio", "Murph: vine con mi guardaespaldas".

VIDEO