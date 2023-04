(VIDEO) ¡Tremenda historia! Conoce a Sohna y Mohna, los siameses que comparten el mismo genital

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Desde quedo llegaron a este mundo, Sohna y Mohna tuvieron que enfrentar el rechazo de su familia, quien no aceptaba que tuvieran la condición de ser siameses; es decir, dos gemelos que nacieron unidos en el mismo cuerpo. No obstante, tras ser adoptados por asociación Pingalwara, estos hermanos han logrado superar cada obstáculo que se les ha presentado.

Su historia comenzó en 2003, cuando nacieron en Dehli, la India, y hoy, a los 19 años de edad, son personas totalmente independientes y trabajadoras. De hecho, sus días empiezan a las 7 a.m., cuando despiertan para iniciar con su jornada laboral como electricistas. En 24 horas, sus actividades constan desayunar, trabajar hasta las 7 de la tarde, volver a casa, cenar y dormir enseguida.

Así logran convivir

Sohna y Mohna comparten el mismo estómago, hígado, vejiga, ano y los mismos genitales. En el otro lado, tienen diferentes corazones, pulmones, cerebros, columnos y, además cuatro brazos. Con estas características, los hermanos unidos en el mismo cuerpo han conseguido encontrar una manera efectiva de convivir.

Así por ejemplo, es Mohna quien se encarga de revisar los mensajes y llamadas del celular, pero es Sohna quien lo utiliza para jugar. Además, mientras el primero tiene control del lado derecho, el segundo tiene dominio de las extremidades del lado izquierdo. Incluso, para manejar, Sohna acelera y Mohna frena. Por eso, consideran que lo más importantes es estar bien organizados y no imponerse el uno al otro.

"Sohna o Mohna, no importan quien tenga más carácter, las decisiones las tomamos juntos, no las forzamos", contaron.

Cabe decir que estos jóvenes son estudiantes de ingeniería eléctrica y reciben el mismo salario por los dos. Por eso, pese a tener identificaciones diferentes, tienen una misma billetera.

¡Sueñan con casarse!

Cuando Sohna y Mohna nacieron, se les iba a realizar una cirugía de separación. No obstante, los médicos optaron por no hacerla ante el riesgo de que uno muera. A día de hoy, estos gemelos aseguran que no podrían vivir sin el otro, por lo que estar separados ya no es una opción. De hecho, comparten los mismos sueños en la actualidad. Según indican, lo que más quieren es ser cantantes y, en especial, casarse.

"Sí, queremos casarnos con la misma persona, cuando tengamos 25 o 26 años, quizá después de los 30. No hay celos entre nosotros, siempre estamos juntos, no tiene sentido tener celos. No tenemos un tipo de chica específico", confiesan.

De esta manera, Sohna y Mohna, dos hermanos siameses que comparten los mismos genitales, seguirán trabajando juntos para salir adelante y conseguir sus metas: tener una familia y visibilizar a las personas que nacen con dicha condición.