"Viva Pachacútec": Hombre asiste a marcha de LGTBIQ+ creyendo que era fiesta del Inti Raymi

01/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos e hilarantes, tal como el compartido por la usuaria @ariana.vinan, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde se ve cómo un hombre desató una ola de risas de sus seguidores tras confundir la marcha del orgullo gay con la fiesta del Inti Raymi.

¿Confundido por los colores?

En el material audiovisual de 8 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un señor de chaqueta de color rosado, mueve de un lado a otro una banderita creyendo que estaba en medio de una celebración de la más famosa celebración realizada en Cusco, que reúne a miles de turistas: el Inti Raymi.

Sin embargo, es grande su sorpresa al descubrir que en realidad estaba en una marcha por el orgullo LGTBIQ+, donde muchos ciudadanos salen en busca de reivindicar los derechos de esta comunidad.

En la escena se escucha la voz de una joven que le pregunta: "¿Viva quién?" A lo que él le contesta: "¡Viva Pachacútec!", de forma entusiasmada y esbozando una sonrisa inocente en su rostro.

Entre los comentarios, la usuario del video señaló que ayudaron al señor a entender las razones de la manifestación y, para sorpresa de todos los presentes, el hombre continuó festejando a favor de la comunidad LGBTIQ+.

"Él dijo 'igual hay que celebrar' y cantó a todo pulmón "a quién le importa lo que yo haga", señaló la joven.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y manifestaron que quizás era solo una excusa del señor para que nadie se entere que pertenecía a la comunidad LGTBIQ+.

"Yo podría ser tranquilamente él", "en mi vida tengo la inocencia del señor", "cualquiera se confunde, son idénticas las banderas", "cambien de colores", "no llevó sus lentes", "no veo fallas en su lógica, fácil y soy yo", "no lo culpo porque claramente sería yo", "y caminó todo el recorrido jejeje, yo lo vi desde la puerta hasta el parque", "por el señor y la bandera hasta yo pensé que si era ese partido político", "no veo fallas a su lógica", se lee entre las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena del señor confundiendo los colores de las banderas, causó la risa de muchos de los internautas en redes sociales.