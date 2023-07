"Viva la patria": Niño vestido de San Martín enternece con su discurso por Fiestas Patrias

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas instituciones educativas se visten de blanco y rojo para celebrar el día de la independencia del Perú, y los más pequeños de casa son los protagonistas demostrando su gran patriotismo. Es así como el video compartido por la cuenta de @leliscruzad, en la famosa plataforma de TikTok, causó gran revuelo al escuchar el discurso dado por un niño vestido de San Martín.

Discurso patriota

En el material audiovisual, de 34 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varios padres de familia y otros niños se encuentran admirados por el gran desenvolvimiento escénico que demuestra un pequeño, que está disfrazado como el libertador argentino, don José de San Martín.

El pequeño dejó atónitos a todos por demostrar una gran memoria para recordar cada palabra del discurso que promulgó San Martín el 28 de julio de 1821 frente a la monarquía española.

Niño recita con gran seguridad

En la escena se ve cómo el niño se encuentra parado en una silla y recibe un micrófono por parte de su profesora y con una bandera peruana en su otra mano, el niño demuestra gran seguridad al momento de recitar en su kínder.

"Mi querido pueblo peruano, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú!", fueron las palabras que pronunció el menor delante de todos, generando ternura y ganándose el aplauso de todos los asistentes al evento escolar.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la escenificación del pequeño como uno de los libertadores del Perú.

"Habla mejor que yo en mis exposiciones", "yo no me lo hubiera aprendido hasta ahora", "tan tierno", "acá preguntándome como hizo para memorizar todo eso", "ni yo me lo aprendo hasta ahora", "lo dio todo", "me derrito", "qué bien interpreta", "con solo 4 añitos es un campeón al memorizar las palabras de don José de San Martín", "si fuera su papá, estaría llorando de la emoción", "qué ternurita", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde el pequeño de 4 años aparece vestido como el libertador argentino, generó que muchos quedaran asombrados por la seguridad que demostró al momento de recitar el discurso que dio en 1821.