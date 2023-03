"Trágame tierra": Novio confiesa que lo obligaron a casarse y el sacerdote lo ignora

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una boda es el mejor momento para una pareja, el día más especial de sus vidas. Sin embargo, a veces se generan más de una divertida y peculiar anécdota en ese día. En plena ceremonia, el novio de una boda "confesó" que estaba siendo obligado a casarse; sin embargo, cambió de discurso tras manifestar nerviosismo por el trascendental momento.

El video publicado en TikTok por la cuenta de @Davidfacha13, muestra una misa nupcial donde el sacerdote le pregunta al novio:"¿vienen a contraer matrimonio libre y voluntariamente?" La respuesta del joven dejó sorprendido a más de un invitado: "no", confesó.

Ante la peculiar respuesta, el sacerdote siguió cuestionando al novio y le manifestó que si venía obligado a la boda era mejor no seguir con la ceremonia.

Sin embargo, la novia que se encontraba sorprendida y anonadada por la respuesta de quien consideraba "el amor de su vida hasta que la muerte los separe", manifestó que ella sí se encontraba por voluntad propia en la boda.

"Che, ¿venís obligado?"

Ante la rara situación, el sacerdote decidió volver a preguntar al novio, pero en quechua y en otro dialecto, tal vez con la intención de que ahora sí entienda bien la interrogante.

"Che, pibe, ¿vos venís a casarte libremente o venís obligado, che?, indicó el sacerdote generando más de una risa entre los presentes a la ceremonia. Ante la peculiar situación, el novio no tuvo otra alternativa de responder: "sí, vengo libre", generando la tranquilidad de la novia.

El suceso ocurrió en Bolivia, en la región de Arani y en los comentarios del video que se viralizó en redes sociales, incluso se analizó la reacción de la mujer que los acompañaba, sin saber si se trataba de la suegra de la novia o del novio, pero que también se mostraba nerviosa y risueña.

Reacción de los seguidores

El video que ha generado nueve millones de vistas además de haber sido compartido más de 81,000 veces, tuvo distintos comentarios por parte de los seguidores de TikTok.

"Él pedía auxilio, el padre no entendió", "Hasta el cura lo obligó", "El cura no entendió, él quería escapar", "el novio lo vio como última opción para poder salvarse y el padre no entendió", "las reglas dicen si es obligado a contraer matrimonio se suspende la ceremonia, pero el cura también lo obligó", "le hubiera dicho parpadea tres veces si vienes obligado, al final hasta a mí me confundió", "todos hablando del novio y quien se dio cuenta de la cara de la suegra", son algunos de los comentarios más llamativos del video.