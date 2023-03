07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El vínculo entre los perros y los humanos a menudo se aprecia, ya que estos amigos peludos son conocidos por su naturaleza amorosa y sus travesuras juguetonas que pueden hacer sonreír a cualquiera y alegrar el día sombrío de cualquiera. Dos cachorros descarados interrumpieron un templo religioso en Brasil con sus ocurrencias obscenas después de trepar al mesa consagrada y jugar a pelear, antes de que uno montara al otro en medio del sermón de un sacerdote católico.

El padre Pierre Mauricio estaba realizando un servicio en la Iglesia de Santa Rita en la ciudad de Fora, estado de Minas Gerais, cuando los perros callejeros interrumpieron y robaron el espectáculo. El momento hilarante fue capturado en video y luego compartido por el sacerdote que quedó desconcertado por los perros que se colaron en la puerta, junto con su congregación.

Mientras el padre intentaba hablar sobre el papel de la iglesia durante la temporada de carnaval, se ve a los cachorros entrando al templo de Dios. Los feligreses y funcionaron permanecieron inmóviles mientras los perros saltaban alegremente hacia donde estaba el cura parado frente al altar y comenzaron a jugar alrededor de sus pies.

La reacción del sacerdote

El padre Pierre Mauricio trataba en todo momento de mantener una cara seria mientras los perros se volvían más bulliciosos. Sin embargo, uno procedió a montar al otro a la vista de los fieles y fue entonces que el pastor no pudo evitar encontrar el humor en la exhibición de los animalitos. "Todavía no han sido bautizados, no es posible", dice Pierre Mauricio.

Mientras los feligreses se ríen, él continúa: "Qué está pasando? Ay Dios mío. Amado Jesús. Me acabo de dar cuenta que no han sido bautizados (...) Hijos Míos, ustedes no pueden hacer eso aquí. Vayan al bosque'", finalizó.

Un hombre que estaba sentado detrás del sacerdote, que parece ser un miembro del clero, comienza a reírse de lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. No era el único, una de las niñas sentadas cerca del altar esboza una sonrisa y tiene que taparse la boca mientras todos los fieles echan a carcajadas. Sin embargo, el monaguillo mantuvo la compostura en todo momento.

Final feliz

La historia tuvo un final conmovedor cuando el ministro de la iglesia reveló más tarde que había adoptado a los dos perros callejeros. Este hermoso gesto fue aplaudido por millones de usuarios en diferentes redes sociales.