"Yo la extraño mucho": Niño visita todos los días la tumba de su mamá para hacer la tarea

En TikTok encontramos diversas historias que nos conmueven. Es así como la de Kike, un niño mexicano, sorprendió a todos en las redes sociales.

En el video publicado por la cuenta de @misteriocuriosidades, en la plataforma china, se muestra a Kike, quien relata que sufrió el deceso de su mamá, cuando apenas empezaba a disfrutar de su niñez. Tras la irreparable pérdida, el menor fue visto frecuentemente en la tumba de su mamá con quien conversa y donde hace sus tareas.

Espera que esté orgullosa de él desde el cielo

El clip muestra al pequeño solo, sentado frente a la tumba de su madre y con un cuaderno en la mano.

"Ella murió hace seis meses, yo vengo seis meses aquí a visitarla y a hacer la tarea. Acabo de salir del colegio y todos los días vengo a visitarla. Cuando salgo del colegio me vengo porque queda cerca. (...) Yo la extraño mucho y aunque ella esté en el cielo, sé que me ve y está muy orgullosa de mí. Ella murió de un dolor en el estómago, murió en la cama, gritaba mucho y un día ya no era capaz, entonces falleció", comentó el joven realmente conmovido.

Al quedar huérfano, ahora el niño vive con su abuela quien lo trata muy bien y le dice que es una persona importante. Finalmente, la mujer se ofrece para acompañarlo a su casa y el niño se acerca a la tumba para despedirse de su madre.

"Me partió el alma su historia": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video conmovió a todos y generó cientos de visitas y comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la valentía del pequeño para ir todos los días a la tumba de su madre, además, muchos mencionan que Kike es un buen chico y que es muy triste lo que está viviendo.

"No le tengo miedo a la muerte, tengo miedo de dejar a mis hijos porque nadie como yo su madre", "todos dicen que lo peor que le puede pasar una madre es enterrar a un hijo. Yo creo que lo peor es dejar a un hijo solo, esto duele porque es un niño", "mi hija falleció hace 8 meses, yo llevo siempre a sus dos niñas hermosas que me dejó, las cuido con el mismo amor que hacia ella", "me partió el alma, que Dios siempre te ilumine angelito", "pienso que ese es el miedo más grande como uno de madre, dejar sus hijos pequeños sin poderse defender en la vida", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.