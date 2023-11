¿El 'Tío Lenguado' a 'El Gran Chef Famosos'? El popular cocinero se sincera con inesperada respuesta

Carlos Guerra, popularmente conocido como el 'Tío Lenguado', finalmente dio respuesta a una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores: ¿Se animaría a ingresar a 'El Gran Chef Famosos'? Esto fue lo que dijo.

Las palabras del mencionado creador de contenido tuvieron lugar en entrevista para Somos NDG, podcast de conversación de Youtube, donde confesó que sí ha recibido propuesta para ser parte de un reality de cocina.

Sin embargo, su respuesta causó sorpresa en más de uno. Y es que, acabando con todos los rumores y dudas, el 'Tío Lenguado' reveló que no entraría a un programa de televisión. Según sus propias declaraciones, esto se debería a que no va con su estilo, pues él se dedica a preparar "recetas simples".

"Me han llamado, pero no voy. Es que yo no soy cocinero. O sea, yo cocino por necesidad. Yo hago cosas simples. A mí no me gustan tantos ingredientes ni cosas rebuscadas. Yo hago simple, por eso es que he tenido acogida. Mis recetas las cocina cualquiera", declaró.