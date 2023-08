Andrés Wiese no descarta volver a 'Al Fondo Hay Sitio': "Grabar con Erick Elera es lo que más extraño"

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrés Wiese se presentó en la reciente gala por el aniversario de la productora Tondero y fue consultado por su posible regreso a la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio', asombrando a más de uno con su respuesta.

¿Volverá a 'Al Fondo Hay Sitio?

En dicho evento, el recordado 'Nicolás de las Casas' se reecontró con grandes personalidades y colegas como el actor Gustavo Bueno, quien interpreta a 'don Gilberto' en 'AFHS'.

Sin embargo, al ser consultado por su regreso a la serie que lo lanzó a la fama, el también conocido como 'Ricolás' no pudo evitar sonreír y afirmar que, si bien está enfocado en otros proyectos, no descarta la posibilidad de volver.

"Lo que pasa es que yo ahora estoy enfocado otras cosas, viajando mucho, viendo cosas en España, pero no cierro y no descarto absolutamente nada (...) Más adelante, no lo sé", dijo el actor en un primer momento.

En esa misma línea, recalcó el cariño y amor que le guarda a la serie, confesando que lo que más extraña de esa etapa es grabar junto a su colega Erick Elera, quien hace el papel de 'Joel Gonzáles'.

"Es probablemente lo que más extraño, fuera de los técnicos y que todos griten Ricolás, el grabar con Erick Elera, es de lo que más extraño", señaló entre risas.

No habla de Janick Maceta

Hace poco más de un año, Janick Maceta y Andrés Wiese expresaban su amor abiertamente en las redes sociales; sin embargo, luego de ponerle punto final a su relación, ninguno se ha vuelto a referir al tema.

Durante el evento, los reporteros no dudaron en lanzarle una pregunta respecto a la exreina de belleza, provocando que el actor se niegue a hablar y termine por abandonar la entrevista.

"¿Hablas con Janick Maceta o ya no te comunicas con ella?", le preguntó la reportera de La República a 'Ricolás', quien asombró a la mujer de prensa con su respuesta: "No tengo porque hablar de nadie".

Cuando las cámaras se apagaron, Wiese se acercó a la reportera y le ofreció unas sinceras disculpas por tomar esa actitud y no querer hablar del tema.

"Perdóname si te hablé mal. Espero que no pongan eso y lo malinterpreten", expresó el actor peruano.

Tal parece que Andrés Wiese prefiere no involucrarse más con su expareja Janick Maceta. No obstante, hablar de su regreso a 'Al Fondo Hay Sitio' le sacó una sonrisa, asegurando que no descarta volver a formar parte de la serie.