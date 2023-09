"Aún me falta sanar": Tula Rodríguez revela que no supera la muerte de Javier Carmona

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista, Tula Rodríguez dio detalles sobre cómo es su vida actualmente a tres años del fallecimiento de Javier Carmona, a quien considera es el gran amor de su vida.

Lleva terapia para sanar su corazón

La exconductora de 'En Boca de Todos' reveló que no logra superar la muerte de su esposo y aún pasa por una etapa de sanación, que aún le falta completar debido a que se encuentra saturada por su trabajo en televisión.

"No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy súper joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda... No había llorado, no había hecho duelo. Ni siquiera había sacado sus cosas", comentó Tula Rodríguez en un programa de RPP.

Dedica tiempo a su hija

También indicó que luego de la cancelación del programa del cual formaba parte, tuvo tiempo para dedicarse a cuidar y ayudar a su hija Valentina y a su salud mental, pero aún no logra superar la pérdida de su pareja por un accidente automovilístico.

¿Volvió a salir con alguien?

Tula Rodríguez comentó que trató de conocer a alguien después de tanto tiempo, pero aún no se siente lista como para iniciar una nueva relación seria, por lo cual ha decidido tomar terapia junto a su hija, para que ella pueda también aceptar que su madre pueda darse una nueva oportunidad en el amor.

"Algo pasa. No me engancho con nadie. Hay una persona que me ha gustado y que no tiene la menor idea que yo volteé a mirarlo, porque no hago nada por conectar. (...) Miré y me llamó la atención después de años, pero no le he dicho ni hola. Ni siquiera le escribo, ni está cerca de mí", comentó sobre su situación actual en temas del corazón.

Explicó que actualmente no se ve con una pareja seria y prefiere "disfrutar los fines de semana de su soledad", ya que a su hija le cuesta verla con alguien más: "yo soy su mamá y de repente podría haber sentido celos. Hoy ya sabe que sí puedo hacer mi vida".

De esta manera, la actriz y conductora de televisión, Tula Rodríguez, sorprendió a todos al revelar que no logra superar la muerte de Javier Carmona, a pesar de haber pasado ya tres años desde el fatídico accidente de auto que lo alejó para siempre de ella.