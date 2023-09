Bad Bunny revela el motivo por el que mantiene en privado su relación con Kendall Jenner

Bad Bunny habló sobre su vida personal y profesional durante una reciente entrevista con Vanity Fair. El cantante puertorriqueño reveló que se acerca un nuevo álbum y los fanáticos podrán escuchar un nuevo sonido de él, además reveló el motivo por el que lleva en privado su relación con la modelo Kendall Jenner.

El intérprete de "Un verano sin ti" habló en exclusiva con Vanity Fair, donde dijo que no está interesado en casarse y tener hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de sentar cabeza en el futuro. También habló de las críticas de los fans cuando llegó a su vida amorosa.

"No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", expresó en un inicio.

Asimismo, se negó a comentar detalles de su relación con la hermana de Kim Kardashian, pues dijo que solo está interesado en que se escuche su música, y pueden hacerlo quienes deseen.

"En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie (...) No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo", agregó.