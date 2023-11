Brunella Horna se confiesa pocos días de dar a luz: "Me dio una crisis, tengo mucho miedo"

A pocos días de dar a luz, Brunella Horna se sinceró con sus seguidores y les reveló que siente mucho temor por dar a luz a su primer bebé, quien llevará de nombre Alessio.

La joven conductora de 'América Hoy' se encuentra en la semana 38 de su embarazo y ha admitido sentir nerviosismo por el próximo parto, lo que ha llevado a enfrentar diversas crisis en los últimos días.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, la esposa de Richard Acuña respondió a preguntas de sus seguidores relacionadas con su embarazo. Horna informó a sus fans que ha experimentado dolores en la parte baja del abdomen debido al desarrollo de su bebé, y además, compartió nuevas fotografías de ella junto a su 'pancita'.

La empresaria compartió abiertamente sus emociones durante esta etapa de su embarazo. La joven publicó una imagen de sí misma visiblemente afectada, reconociendo que experimenta miedo ante el inminente parto, programado para principios de diciembre.

Brunella Horna afectada.

"¿Te da miedo dar a luz?", le preguntaron, y ella respondió: "La semana pasada me dio una crisis después de salir del doctor. Tengo mucho miedo la verdad pero a la vez me muero por conocerlo. Ya estoy más tranquila, esperando el gran momento".

Además, Horna aclaró que no difundirá videos de su parte por televisión nacional, como lo hizo en su momento Sheyla Rojas.

Además, la presentadora de "América Hoy" reveló que sus antojos durante el embarazo están influenciados por los gustos de su pareja, Richard Acuña.

Según mencionó, ha desarrollado un deseo repentino por comer cuy, una carne que no solía gustarle en el pasado, pero que es la preferida del hijo de César Acuña.

"Antes no me gustaba, pero en el embarazo me dio antojos de todo lo que le gusta a Richard", indicó.