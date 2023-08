Carlos Vílchez revela que estuvo a punto de volverse alcohólico tras la muerte de su padre

El conductor de "Mande quien mande", Carlos Vílchez, contó un pasaje conocido de su vida, pues confesó que hace muchos años, su padre falleció y él estuvo tan devastado que estuvo a punto de caer en las garras del alcoholismo porque extrañaba mucho a su progenitor.

En la penúltima edición del magazine de mediodía que conduce junto a María Pía Copello, el también actor cómico festejó el cumpleaños de su hijo Jeancarlo. Es así que, en medio de la celebración, el joven le dedicó unas tiernas palabras a su padre.

"Gracias papá por ser un ejemplo tanto para mí como nuestra familia, eres el motor de mi vida para salir adelante. Eres lo más grande que he tenido en la vida y te admiro mucho. Te amo y valoro con todas mis fuerzas", afirmó el joven.

Estas emotivas palabras conmovieron a la popular "Carlota", quien agradeció a su hijo y destacó que es una persona que está estudiando periodismo; además de destacar que es un joven muy responsable.

En seguida, el actor cómico se animó a revelar que hace 30 años estuvo a punto de caer en el alcoholismo tras la muerte de su padre, pero por fortuna, logró anteponerse.

"Tuve una época muy dura porque estuve casi a punto de entregarme al alcohol, pero no por débil, sino porque extraño mucho a mi .i papá, él tuvo una enfermedad, mi papá era alcohólico y logró dejar el alcohol durante 7 años", contó entre lágrimas.

Carlos Vílchez sorprendió a propios y extraños con su lanzamiento como youtuber en el programa "Te jalo" que contará con la participación de la exmodelo Laura Huarcayo durante la emisión de su primer capítulo.

El controvertido conductor de televisión explicó que la idea de este tipo de programa nació a partir del público que lo sigue, que normalmente son jóvenes de entre 20 a 30 años.

"Tengo muchos seguidores de entre 20 y 30 años y me pedían que me ponga las pilas en redes sociales, así que me junté con 'Vértigo', un equipo de productores supercapos",expresó.