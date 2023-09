Fiorella Retiz envía dardo a Aldo Miyashiro tras ampay de Érika Villalobos: ¿Qué le dijo?

Una vez más, Fiorella Retiz decidió pronunciarse ante las cámaras de 'Magaly TV, La Firme', sorprendiendo al descartar cualquier tipo de amistad con Aldo Miyashiro e incluso habló del ampay a Érika Villalobos.

En la última edición del programa de la 'Urraca', la exreportera se refirió al conductor de 'La Banda Del Chino', descartando la posibilidad de que pueda comunicarse con ella ahora que se encuentra oficialmente separado.

"Imposible, no pasará nada, absolutamente nada, no tendría la chance de poder comunicarse conmigo, descartado totalmente, no hay una posibilidad, mi posición es negativa, no hay forma", dijo en un primer momento.