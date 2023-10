¿Fue por Julinho? Mónica Zevallos revela por qué se retiró de la televisión peruana

La exconductora, Mónica Zevallos, y el exfutbolista, Julinho, fueron los presentadores del programa "Sueltos en Casa". Tras el fin de ese formato, la popular 'suavecita' reveló los motivos que la llevaron a abandonar la televisión peruana.

Mónica Zevallos ganó popularidad en los medios de comunicación cuando se convirtió en conductora de "Vale la pena soñar", durante los años 90. Este programa tuvo una gran acogida y logró ser el programa más visto en el horario estelar de los sábados en Perú.

A pesar del éxito del talk show, el formato fue cancelado y la actual participante de 'El Gran Chef Famosos' asumió el reto de conducir "Sueltos en Casa", junto al exfutbolista Julinho.

No obstante, al intentar incrementar la audiencia de ese nuevo programa, Mónica sintió que su esencia como conductora de televisión se iba perdiendo.

"Empecé a sentir que la televisión empezó a cambiar. Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo", dijo para diario El Trome.