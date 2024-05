¡Fuerte y claro! Magaly Medina 'dispara' contra Paolo Guerrero tras lanzar DURA advertencia

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sigue la 'mecha'! Magaly Medina no pudo esperar a la edición de este miércoles de su programa para responderle a Paolo Guerrero, quien le recordó el juicio que tuvieron y que tiene prohibido mencionar su nombre públicamente.

Esto ocurrió a raíz de que la 'Urraca' anunció que hoy mostraría unas polémicas imágenes protagonizadas por el futbolista donde se le ve enfrentándose a uno de sus reporteros. Ante ello, el popular 'Depredador' no se quedó callado y, en sus redes sociales, explicó que fue atacado por la prensa del programa.

Magaly desmiente a Paolo

Paolo Guerrero le recordó a Magaly Medina su pasado juicio por difamación, el mismo que terminó enviándola a prisión. Enfatizó en que la conductora de TV está impedida, por mandato judicial, de mencionar su nombre en su programa.

Tras ello, la popular 'Urraca' desmintió al futbolista y aseguró que es una periodista con libertad de expresión: "Esta noche en mi programa voy a mostrar todas las imágenes que muestran el verdadero rostro de Paolo Guerrero, parece que a él no le ha gustado y me está diciendo en sus redes sociales que no puedo hablar de él porque tuvimos un juicio y eso es mentira".

"El juicio que tuvimos caducó, terminó, cumplí me sentencia, es un juicio con sentencia consentida, es un juicio que ya acabó y yo esta noche no me voy a callar nada", advirtió la conductora.

Finalmente, dejó entrever que el 'Depredador' se estaría victimizando porque sabe que incurrió en un error al agredir a su reportero. "No me gusta la gente que se victimiza cuando sabe muy bien que ha cometido un error tremendo y voy a contar las circunstancias en las que sucedió todo esto", concluyó Magaly Medina.

Paolo Guerrero niega ataque a reportero

Tras el tremendo anuncio para esta noche que realizo el programa de Magaly Medina, Paolo Guerrero se defendió y dio detalles de cómo habría ocurrido su desafortunado encuentro con los reporteros del programa. De esa forma, desmintió lo dicho en el avance que se mostró.

" Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a la señora que manden a sus reporteros que no me falten el respeto, eso no los voy a aceptar. Me han hecho una serie de preguntas, que trato de no darle bola. Lo que no voy a acepar es que me falten el respeto. Que se rían 'cachosamente' en mi cara. Quiere que yo haga al algo que yo no pueda hacer sobre mi comportamiento", agregó.

Sin lugar a dudas, el enfrentamiento entre Magaly Medina y Paolo Guerrero tiene para rato, esta vez, la polémica es sobre el supuesto ataque del futbolista hacia un reportero de la conductora de TV.