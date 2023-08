Javier Masías y su emotivo mensaje tras eliminación de Mr. Peet de 'El Gran Chef Famosos'

El personaje de Javier Masías como jurado en el 'Gran Chef Famosos' se caracteriza por la amargura en sus palabras y la ironía en sus "consejos". Sin embargo, el público se llevó una gran sorpresa por el emotivo mensaje que le dedicó a Mr. Peet luego de que él quedara eliminado de la competencia.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se convirtió en el segundo eliminado de la ronda final de la competencia culinaria, debido a que no cumplió con el reto de la noche.

En el confesionario, Peter mandó un saludo a todas las personas que lo apoyaron en la competencia, resaltando, que se va "feliz" del programa concurso.

En cada eliminación los jurados del programa; Nelly, Giacomo y Javier, siempre dan un mensaje de despedida a cada participante que fue retirado. En esta ocasión, las palabras del crítico gastronómico a Mr. Peet llamaron bastante la atención, ya que dejó de lado su personaje de "malo" y sacó su mejor versión.

"En el primer episodio de esta segunda temporada, yo me acerqué a usted a decirle que me quería sacar una foto, porque yo respeto lo que usted hace [...] A lo largo de esta competencia sentía ira por momentos, porque sentía que usted no me dejaba admirarlo con la tranquilidad que se merece y en las últimas jornadas he entendido, por usted, que hay gente que es un imperio en si mismo", dijo el jurado inicialmente.