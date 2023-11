¡La adoran! Luciana Fuster queda en shock al recibir un ramo de billetes en Tailandia

La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, quedó muy agradecida con todos sus fans que la esperaron en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, con hermosos detalles como ramos de flores, pero lo que más la asombró fue recibir uno lleno de billetes y muchos gritos y aplausos.

El último jueves, Luciana hizo maletas y viajó a Tailandia acompañada de las otras finalistas que participaron en el certamen de belleza, que quedaron dentro del top 10, y no dudó en compartir en sus redes sociales cada una de sus experiencias en esta nueva etapa y agradecer a todos los que la apoyaron en Vietnam.

Mientras que Jessica Newton, la organizadora de certámenes de belleza, explicó que la joven recién podrá visitar Perú en diciembre, después de cumplir con sus compromisos.

La modelo y exchica reality subió en sus historias de Instagram un video donde captó el recibimiento que tuvo este viernes 3 de octubre, por parte de sus seguidores en el 'país de las sonrisas' y su rostro deslumbró gran alegría por sentirse muy querida por cada uno de ellos. Asimismo, en la escena se ve a una gran multitud que porta pancartas con su nombre e incluso fotos de ella.

"Siento que no les hablo hace mucho por acá, pero amigos les tengo que ser sincera. No creía que era real que acá en Asia daban estos regalos (muestra el ramo de billetes). Oh my god, thank you so much guys ( Dios mío, muchas gracias, chicos)", se le escucha decir a Luciana conmovida por la hospitalidad recibida en el país asiático.