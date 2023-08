Lágrimas de niños conmueven a Mr. Peet tras su salida de 'El gran chef: famosos'

En el competitivo mundo de los programas culinarios, la partida de un concursante suele ser un momento de emociones encontradas. Sin embargo, en el caso de Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet en 'El gran chef: famosos', su salida ha generado una ola de conmoción que trasciende los límites habituales.

Peter Arévalo, conocido cariñosamente como Mr. Peet, experimentó una emotiva salida en la ronda final de la segunda temporada de 'El gran chef: famosos', convirtiéndose en el segundo concursante eliminado.

El aclamado comentarista deportivo, que había demostrado serenidad durante la deliberación de los jurados, se vio profundamente conmovido al voltear y observar a los miembros del equipo de producción emocionarse.

En ese momento, las lágrimas brotaron de sus ojos en un gesto de genuina emotividad que tocó a todos los televidentes del programa transmitido por Latina.

Sin embargo, no fue solo la reacción en el set lo que llevó a Mr. Peet al borde de la emoción. Las redes sociales se inundaron de videos de sus seguidores más jóvenes, niños que lloraban inconsolablemente por su partida del concurso culinario.

El impacto que había causado en la audiencia infantil se manifestaba en estas conmovedoras escenas, lo que llevó a Mr. Peet a expresar su gratitud y afecto hacia sus pequeños admiradores.

El reconocido presentador también compartió sus sentimientos en su canal de YouTube 'Madrugol', donde extendió su agradecimiento a todos los seguidores que habían estado a su lado durante su participación en el programa.

No obstante, un mensaje especial se dirigió a los niños que habían desarrollado un cariño hacia él. No solo lo veían competir en la gastronomía, sino que también lo acompañaban mientras realizaban sus tareas cotidianas.

"Me resulta sumamente conmovedor ver videos desgarradores de niños y niñas aferrados a sus madres, llorando porque no quieren que Mr. Peet se vaya. A pesar de que yo considero que lo que hago no es algo extraordinario, sino simplemente un trabajo, estas escenas me llegan profundamente", expresó el locutor de radio en un momento de vulnerabilidad.