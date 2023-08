Magaly se disculpa con 'Uchulú' tras episodio transfóbico en su reality: "Indagaré, nadie tenía derecho"

En uno de los más recientes episodios de 'La Casa de Magaly', Etza Wong mejor conocida como 'Uchulú' vivió un duro momento tras ser víctima de comentarios transfóbicos por parte de sus compañeros del reality.

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la 'Uchulú' se hizo presente y conversó con la popular 'Urraca', quien aprovechó en disculparse con la tiktoker por lo ocurrido durante su reality.

Esto, debido a que la también actriz cómica fue víctima de comentarios despectivos por parte de Andrés Hurtado y Carlos Cachos, quienes también le faltaron el respeto a su identidad, generando gran indignación en la presentadora de espectáculos.

"(...) Nosotros no podíamos intervenir donde tú dices que te mostraron tu DNI. Eso sí me pareció agresivo y te pido disculpas a nombre de la producción", señaló.

Asimismo, le aseguró Wong que investigará el caso hasta dar con los responsables, prometiendo que nunca más volverá a trabajar con ellos.

En otro momento, Medina habló de lo dicho por Andrés Hurtado y Carlos Cacho, dejando en claro su posición y rechazo absoluto ante la actitud que tuvieron con Etza Wong.

En esa misma línea, la 'Urraca' saludó que Andrés Hurtado se haya retractado con la 'Uchulú', asegurando que con tan solo verla cualquier persona se daría cuenta que se trata de una mujer trans.

"Andrés va a pedirle disculpas, a consolarla y decirle que no sabía, pero creo que todos sabemos que si una mujer te dice 'yo me siento así, yo soy 'La Uchulú', no me vengas a pedir el DNI' (...) A mí me parece un exceso, pero me parece bien que se trate de corregir como Andrés (...) Sé que, hasta el final de la casa, él ha tenido después una actitud diferente con La Uchulú", expresó.