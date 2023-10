¿Magaly Medina anuncia el fin de su programa?: "He reflexionado y ya no voy a rajar de Chollywood"

En las últimas horas, las redes sociales han estado revolucionadas por un anuncio que ha dejado a muchos sorprendidos y especulando sobre el futuro de la farándula peruana. La reconocida presentadora de televisión, Magaly Medina, ha tomado una decisión inesperada que ha dejado a su audiencia con la boca abierta. ¿Realmente se acerca el fin de 'Magaly TV, La Firme'?

La conductora Magaly Medina ofreció un informe acerca de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en las figuras de la farándula peruana.

Lo que parecía ser una emisión habitual de su programa se convirtió en un inesperado giro de los acontecimientos cuando el clon de Magaly Medina, generado por inteligencia artificial, tomó la palabra.