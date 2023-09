Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón y la compara con Melissa Klug

Una vez más, Magaly Medina se refirió al reciente enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Melissa Klug. Y es que, según indicó la periodista, la joven influencer sabe como facturar cada que asiste a un programa de televisión al igual que su madre.

En una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora de espectáculos no pudo evitar hablar de la polémica entre Samahara Lobatón y su progenitora, a quien le puso un alto por opinar de su relación con Bryan Torres.

Debido a ello, la 'Urraca' afirmó que la influencer de 21 años estaría sacándole bastante provecho a sus presentaciones en 'América Hoy' donde cuenta sus temas privados.

"¿Melissa Klug se está enfrentando otra vez a Samahara Lobatón? No puede ser. La invitaron al programa (a Samahara), bueno, no la invitaron porque ella no hace nada si no hay money de por medio", dijo en un inicio la conductora.