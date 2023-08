Mariella Zanetti: ¿Cuánto ganó en sus inicios y en el apogeo de su carrera como vedette?

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el fascinante universo del espectáculo, la reconocida actriz Mariella Zanetti trazó una carrera singular, desde sus humildes inicios hasta convertirse en una de las vedettes mejor remuneradas del medio. La artista desveló las altas y bajas de su camino, compartiendo detalles de sus comienzos y sus logros en una entrevista en el programa 'Café con la Chevez'.

¿Cuánto ganaba Mariella Zanetti?

Con un inicio que dista de la opulencia que más tarde alcanzaría, Mariella Zanetti confesó que su recorrido en la industria no siempre estuvo bañado en luces y aplausos.

Recordó que en sus primeros pasos como vedette, los ingresos eran modestos, rondando los 600 soles mensuales, una cifra que destinaba a su vivienda y a apoyar a su familia.

Su sacrificio y esfuerzo se tradujeron en pequeños actos de generosidad, como comprar regalos navideños para sus sobrinos, demostrando que cada logro tenía un significado especial.

Al explorar su pasado y abordar sus memorias, Mariella Zanetti reveló un episodio particularmente sorprendente.

En respuesta a la pregunta sobre la suma máxima que le ofrecieron por un show como vedette, la actriz no pudo ocultar su asombro: "Lloro cada vez que me acuerdo de la plata que me pagaban", admitió con emoción.

Mencionó que le habían ofrecido 5,000 dólares para presentarse en Puno, pero debido a su sensibilidad al mal de altura, no pudo aceptar la oferta.

¿A qué edad inició su carrera?

La historia de Mariella Zanetti comenzó en Trujillo, donde nació y creció. A la temprana edad de 16 años, dio sus primeros pasos en el mundo artístico, entrando en el programa JB, La Paisana.

Su ascenso en la industria la llevó a transitar por diferentes canales de televisión, desde el 5 al 7, y hasta el extinto canal A.

A pesar de su éxito, Mariella Zanetti no oculta los desafíos personales que enfrentó al enfrentarse a la exposición mediática.

"Yo venía de provincia, estaba en el colegio, de frente me calateaban, era chocante. Me ponía mis minifaldas, pero a nivel nacional. Después te acostumbras, jajaja", expresó con una mezcla de humor y sinceridad.

Esta entrevista reveladora no solo brinda un vistazo de la carrera de Mariella Zanetti, sino que también resalta su valentía y perseverancia al superar obstáculos y triunfar en la industria del entretenimiento. Su relato demuestra que, detrás del brillo y el glamour, hay una historia de esfuerzo, determinación y humildad que han forjado su camino hacia el éxito.