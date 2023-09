Mayra Goñi fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy a Miami a cocinarle a mis compañeros"

Mayra Goñi se convirtió en la quinta eliminada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue la jurado Nelly quién tomó dicha decisión.

Luego del último programa, donde 3 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "huevos benedictinos".

Leslie Stewart, Armando Machuca y Mayra Goñi tuvieron 50 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era muy complicado.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la experimentada actriz no podía ver los números de la jarra medidora, ni siquiera con sus lentes puestos.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, Armando Machucha fue el ganador y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de los postres. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era harina. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "galletas azucaradas decoradas con forma de animales".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al actor cómico y su colega, quienes continúan en competencia. Sin embargo, la exactriz de 'Ven, Baila Quinceañera" no corrió con la misma suerte y fue eliminada.

"Ha sido de mucho aprendizaje para mi, me da un poco de pena porque [...] Ay, no quiero llorar. He disfrutado mucho este programa, he aprendido mucho también, he conocido a personas maravillosas y pues voy a meterme a unas clasesitas para seguir aprendiendo. Me voy a Miami recargada para poder cocinarle a mis compañeros [...] Agradezco mucho haber estado aquí", dijo inicialmente.